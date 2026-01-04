Incendio boschivo a Lauco in fiamme dieci ettari di foresta

Nella serata di sabato 3 gennaio, un incendio ha interessato circa dieci ettari di bosco e pascoli nella zona di Buttea, nel comune di Lauco. L’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza è in corso per contenere le fiamme e limitare i danni alla vegetazione e all’ambiente circostante. La situazione resta sotto controllo, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Un incendio di vegetazione è divampato nella serata di ieri, sabato 3 gennaio, nei pascoli sopra la frazione di Buttea, nel comune di Lauco. L’allarme è scattato poco dopo le 20.45, quando la segnalazione è arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Udine.Sul posto è stata. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

