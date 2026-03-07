Il campione e la vittoria a King of the Ring Lo sport mi ha salvato la vita ora lo insegno ai giovani

Sul ring del Palaflaminio due wrestler si affrontano in un match decisivo durante King of the Ring, con una cintura in palio. Un campione si prepara a conquistare la vittoria, mentre il pubblico segue con attenzione ogni mossa. Lo sport viene descritto come una salvezza per uno dei protagonisti, che ora si dedica a insegnare ai giovani. La tensione è palpabile in questa scena di lotta e determinazione.

Ha conquistato la cintura dei 77 chili al King of the Ring. Oggi allena giovani atleti trasmettendo loro la bellezza dello sport di contatto, fatto di regole, disciplina e rispetto dell'avversario Le luci del Palaflaminio si abbassano, il pubblico trattiene il fiato, sul ring restano solo due uomini e una cintura. È il 22 febbraio, giorno dell'evento “King of the Ring” a Rimini. Tra MMA e incontri speciali di boxe a mani nude, nella categoria 77 chili a imporsi è Giuseppe Ferri, 30 anni, bellariese di origine. La cintura finisce alla sua vita, ma dietro quella vittoria c’è molto più di un match. “Cominciai ad allenarmi a 14 anni nella palestra MyFit di Rimini, che per ironia della sorte è la stessa in cui alleno oggi i miei ragazzi”, svela a RiminiToday. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

