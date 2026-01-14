Don Pietro Fusetti rivive nella palestra a lui intitolata il sindaco | Ha fatto tanto per lo sport e per i giovani
La palestra distrettuale di Agrigento è stata intitolata a don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano che contribuì significativamente allo sviluppo dello sport locale, portando la pallamano in città. Il sindaco ha sottolineato il ruolo di don Pietro nel promuovere l’attività giovanile e il progresso sportivo, riconoscendone l’importanza nel panorama cittadino. L’intitolazione rappresenta un omaggio alla sua dedizione e al suo impegno per la comunità.
La palestra distrettuale di Agrigento è stata intitolata a don Pietro Fusetti, il sacerdote guanelliano che portò la pallamano in città. Originario della provincia di Varese, ha trascorso buona parte della sua vita sacerdotale prima a Naro e poi ad Agrigento, nella chiesa del capo sportivo dove. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
