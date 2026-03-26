Imparare una lingua da adulti è davvero più difficile? La risposta della scienza

Sempre più studi scientifici indagano sulla capacità di apprendere una lingua in età adulta, contrastando l'idea che sia inevitabilmente più difficile rispetto all'infanzia. La questione è spesso al centro di dibattiti e discussioni, con molte persone che si chiedono se il momento della vita influisca realmente sulla facilità di acquisizione linguistica. La ricerca si concentra su vari aspetti, tra cui le differenze neurologiche e i metodi di insegnamento.

Quante volte hai sentito dire: “Se avessi iniziato da bambino, sarebbe stato molto più facile”? È una di quelle frasi che sembrano vere a forza di sentirle ripetere. Ma se ci fermiamo un attimo a riflettere, e soprattutto a guardare cosa dice la scienza, scopriamo che la realtà è molto diversa. Negli ultimi anni, infatti, molti studi hanno ribaltato questa convinzione. E il risultato è sorprendente: gli adulti non sono affatto svantaggiati nell’apprendimento delle lingue. In alcuni casi, partono addirittura con un vantaggio. Se hai sempre pensato di aver perso il momento giusto, potresti dover rivedere questa idea. Il mito del “periodo giusto”. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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