Con il passare degli anni, molti si chiedono se davvero le restrizioni imposte durante la pandemia siano state utili. Ricordano ancora le chiusure delle scuole, le mascherine e i divieti, ma ormai sembra un ricordo lontano. La scienza ha analizzato i dati, cercando di capire se quelle misure abbiano avuto un effetto reale sul contenimento del virus. Intanto, gli italiani si domandano se tutto ciò abbia davvero aiutato o se si sia trattato di passi necessari o eccessivi.

Quanto sembrano lontani i tempi dello ‘State a casa’, le scuole chiuse e l’epoca delle mascherine. Eppure dalla pandemia da Covid-19 sono passati solo un pugno di anni. Nel frattempo non sono mancati i processi sui social e le inchieste – mediatiche e non – sull’utilità dei lockdown e della Dad (didattica a distanza) per contenere l’impatto di un virus all’epoca sconosciuto, ormai diventato endemico. Ma le tanto odiate restrizioni all’epoca sono servite a qualcosa? A rispondere è ora uno studio scientifico sulle prime due ondate di Covid in Italia, tra febbraio 2020 e febbraio 2021, prima dell’arrivo dei vaccini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Covid-19 e restrizioni: sono state davvero utili? La risposta della scienza

