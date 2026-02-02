Covid-19 e restrizioni | sono state davvero utili? La risposta della scienza
Con il passare degli anni, molti si chiedono se davvero le restrizioni imposte durante la pandemia siano state utili. Ricordano ancora le chiusure delle scuole, le mascherine e i divieti, ma ormai sembra un ricordo lontano. La scienza ha analizzato i dati, cercando di capire se quelle misure abbiano avuto un effetto reale sul contenimento del virus. Intanto, gli italiani si domandano se tutto ciò abbia davvero aiutato o se si sia trattato di passi necessari o eccessivi.
Quanto sembrano lontani i tempi dello ‘State a casa’, le scuole chiuse e l’epoca delle mascherine. Eppure dalla pandemia da Covid-19 sono passati solo un pugno di anni. Nel frattempo non sono mancati i processi sui social e le inchieste – mediatiche e non – sull’utilità dei lockdown e della Dad (didattica a distanza) per contenere l’impatto di un virus all’epoca sconosciuto, ormai diventato endemico. Ma le tanto odiate restrizioni all’epoca sono servite a qualcosa? A rispondere è ora uno studio scientifico sulle prime due ondate di Covid in Italia, tra febbraio 2020 e febbraio 2021, prima dell’arrivo dei vaccini. 🔗 Leggi su Lapresse.it
