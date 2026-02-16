Fruit Logistica di Berlino la Rucola della Piana del Sele IGP traina la DOP Economy campana

Durante la fiera Fruit Logistica di Berlino, la Rucola della Piana del Sele IGP ha attirato l’attenzione dei compratori internazionali, rafforzando la posizione della DOP Economy campana. La domanda crescente ha fatto salire i prezzi, spingendo i produttori locali a espandere le coltivazioni. In questa occasione, sono stati siglati diversi accordi commerciali con distributori europei.

Nel corso del panel il presidente del Consorzio, Vito Busillo, ha richiamato l'attenzione sul ruolo strategico della rucola della Piana del Sele nel panorama agroalimentare regionale La Rucola Piana del Sele IGP si conferma tra i principali prodotti ortofrutticoli a Indicazione Geografica per valore commerciale. Il nuovo anno si apre nel segno della crescita per il Consorzio di Tutela della Rucola della Piana del Sele IGP, che consolida i risultati raggiunti e rafforza la propria presenza sui mercati nazionali e internazionali. Secondo le elaborazioni di ISMEA, la Rucola Piana del Sele IGP rientra tra i principali prodotti ortofrutticoli a Indicazione Geografica per valore commerciale, a conferma della solidità di un comparto che negli ultimi anni ha saputo strutturarsi, aggregarsi e investire in qualità certificata.