Immagini dal Sannio | il tartufo bianco di Ceppaloni e San Pietro Avellana

Le immagini del Sannio ritraggono il tartufo bianco di Ceppaloni e San Pietro Avellana, tra le eccellenze dell’areale del Matese. Questa zona, ricca di flora e fauna diversificata, offre un paesaggio unico dove boschi e sottobosco rappresentano un patrimonio naturale di grande valore. Un patrimonio che si traduce in prodotti di qualità, simbolo di tradizione e autenticità del territorio.

