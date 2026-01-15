Immagini dal Sannio | il tartufo bianco di Ceppaloni e San Pietro Avellana
Le immagini del Sannio ritraggono il tartufo bianco di Ceppaloni e San Pietro Avellana, tra le eccellenze dell’areale del Matese. Questa zona, ricca di flora e fauna diversificata, offre un paesaggio unico dove boschi e sottobosco rappresentano un patrimonio naturale di grande valore. Un patrimonio che si traduce in prodotti di qualità, simbolo di tradizione e autenticità del territorio.
Hanno un valore inestimabile, i tesori offerti dall’areale del Matese: flora variopinta, diverse specie faunistiche e poi le delizie di boschi e sottobosco. I funghi epigei e ipogei sono alcune delle eccellenze della zona; i boschi sanniti e matesini, infatti, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Leggi anche: Immagini dal Sannio: l’amore speciale di San Pio da Pietrelcina per il Natale e per Gesù
Leggi anche: Immagini dal Sannio: l’antica arte della ceramica di Cerreto Sannita e San Lorenzello
Ecco un breve video che riassume la settimana con le immagini che ci hanno accompagnato! Grazie per essere stati con noi! #sannioarteearcheologia #lanostrasettimana facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.