Immagini dal Sannio | da San Lupo a Baselice la terra delle janare

Nel Sannio, tra San Lupo e Baselice, si diffondono immagini che richiamano leggende di stregoneria. La regione è nota per la tradizione delle janare, figure diaboliche che, secondo la credenza popolare, si riuniscono nei pressi di un vecchio noce per celebrare riti notturni. Queste storie fanno parte del patrimonio culturale locale, tramandate nel corso dei secoli.

È stregata la terra sannita, e tutti conosciamo l’antica leggenda secondo la quale a Benevento streghe e janare, esseri diabolici, si riunivano nei pressi di uno storico noce per compiere riti sabbatici. Tante, tantissime sono le storie, le leggende e le testimonianze misteriose, talvolta sanguinarie, in cui è possibile imbattersi nell’intero territorio del Sannio. Se non ne eravate al corrente, ora lo sapete. San Lupo è un piccolo centro di circa 800 abitanti, il cui nome, con ogni probabilità, trae origine dal vescovo francese San Lupo di Troyes, proprietario del monastero dei Santi Lupolo e Zosimo. È un delicatissimo ed elegante borgo in pietra caratterizzato da stretti vicoli, qua e là abbelliti da archi e pontili, ove sorgono portali di architetture civili interamente realizzati in pietra locale da scalpellini del posto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

