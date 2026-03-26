Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile 2026 si svolgerà a Roma la sesta edizione del festival internazionale dedicato al teatro di figura. L’evento si concentra su rappresentazioni di marionette, burattini, ombre, teatro d’oggetti e figure animate, coinvolgendo diverse location distribuite in tutta la città. La manifestazione si svolge su più giorni, offrendo spettacoli e attività legate a questo genere teatrale.

Da venerdì 17 a lunedì 20 aprile 2026 torna Immagina – Festival Internazionale del Teatro di Figura di Roma, sesta edizione di un festival diffuso che mette al centro marionette, burattini, ombre, teatro d’oggetti e figure animate: un universo poetico e sorprendente capace di parlare a tutte le età. I Teatri in Comune – Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Villa Pamphilj, Teatro Tor Bella Monaca, Teatro del Lido di Ostia – insieme al MUCIV-Museo delle Civiltà, all’ICPI-Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale e allo Spazio Rossellini (Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio), ospiteranno 10 compagnie con oltre 25... 🔗 Leggi su Funweek.it

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Aggiornamenti e notizie su Immagina sesta edizione

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