Dopo il successo della scorsa edizione torna il premio Rati immagina il futuro | cosa fare per partecipare

È ripartito il premio regionale “Rati immagina il futuro”. Dopo il successo della scorsa edizione, anche quest’anno studenti e insegnanti delle superiori possono partecipare. La competizione si rivolge alle classi terze, quarte e quinte delle scuole secondarie di secondo grado, oltre alle prime e seconde degli istituti tecnici. L’obiettivo è stimolare i giovani a immaginare il futuro, in ricordo di Giovanni Di Fonzo, fondatore dell’iniziativa. Le iscrizioni sono aperte e le modalità di partecipazione sono già disponibili.

il premio torna con l'obiettivo di offrire l'opportunità a gruppi di studenti di lavorare insieme per sviluppare un progetto finalizzato a migliorare la propria comunità locale Dopo il successo della prima edizione nel 2025, il premio torna con l'obiettivo di offrire l'opportunità a gruppi di studenti di lavorare insieme per sviluppare un progetto finalizzato a migliorare la propria comunità locale. In particolare, il concorso vuole incoraggiare le ragazze e i ragazzi a identificare un problema presente nel territorio e proporre una soluzione concreta. I premi consistono in una somma di denaro da spendere per l'acquisto di beni e servizi per la formazione degli studenti coerente con il progetto presentato.

