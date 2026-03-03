Notte prima degli esami 3.0 | il rito della maturità al cinema

Da ezrome.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Per migliaia di studenti romani, il periodo che precede gli esami di maturità non è solo una fase di studio intenso, ma un vero e proprio rito di passaggio, un momento sospeso tra l’adolescenza e l’età adulta che ogni generazione ha imparato a vivere con le proprie sfumature. Quest’anno, la celebrazione dei famosi “cento giorni” trova una veste nuova e moderna, grazie all’arrivo nelle sale di Notte prima degli esami 3.0. Il cinema, da sempre specchio della società e dei suoi cambiamenti, torna a raccontare questa soglia invisibile ma densa di significato, riportando al centro della scena i sogni, le paure e le speranze dei liceali di oggi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

notte prima degli esami 30 il rito della maturit224 al cinema
© Ezrome.it - Notte prima degli esami 3.0: il rito della maturità al cinema

Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0: anteprima speciale al The Space Cinema per i 100 giorni alla Maturità

Leggi anche: All'Uci Cinema di Megalò si brinda ai 100 giorni alla maturità con il cast di "Notte prima degli esami 3.0"

Notte prima degli esami (2006) - Film completo in italiano | Commedia

Video Notte prima degli esami (2006) - Film completo in italiano | Commedia

Contenuti utili per approfondire Notte prima

Temi più discussi: Notte prima degli esami 3.0: trama, cast, curiosità e ritorno al cinema dal 19 marzo 2026; Notte prima degli esami 3.0. Ecco il trailer - Radio Globo; Notte prima degli esami 3.0: la nuova generazione prende il testimone; Notte prima degli esami 3.0 sta per arrivare al Cinema.

notte prima degli esamiNotte prima degli esami 20 anni dopo, festa del cast a Genova. Aspettando il sequel con Tommy CassiGenova – «Divertiti»: è l’unico consiglio che Nicolas Vaporidis si è sentito di dare a Tommaso Cassissa, il giovane attore genovese che sarà il protagonista di Notte prima degli esami 3.Forse è prop ... ilsecoloxix.it

Notte prima degli esami 3.0: anteprima speciale al The Space Cinema per i 100 giorni alla MaturitàFesteggia i 100 giorni alla maturità con l'anteprima di Notte prima degli esami 3.0 al The Space Cinema. Cast live, cocktail omaggio e tutte le info. universalmovies.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.