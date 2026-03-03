Notte prima degli esami 3.0 | il rito della maturità al cinema

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato. Per migliaia di studenti romani, il periodo che precede gli esami di maturità non è solo una fase di studio intenso, ma un vero e proprio rito di passaggio, un momento sospeso tra l’adolescenza e l’età adulta che ogni generazione ha imparato a vivere con le proprie sfumature. Quest’anno, la celebrazione dei famosi “cento giorni” trova una veste nuova e moderna, grazie all’arrivo nelle sale di Notte prima degli esami 3.0. Il cinema, da sempre specchio della società e dei suoi cambiamenti, torna a raccontare questa soglia invisibile ma densa di significato, riportando al centro della scena i sogni, le paure e le speranze dei liceali di oggi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

