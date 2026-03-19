Il week-end al cinema | arriva Notte prima degli esami 3.0

Al cinema dal 19 marzo, arriva “Notte prima degli esami 3.0”, un film diretto e scritto da Tommaso Renzoni e Fausto Brizzi. La pellicola è disponibile nelle sale italiane e rappresenta la continuazione di una serie di commedie. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente e il film è stato annunciato attraverso le principali piattaforme di distribuzione cinematografica.

Arriva al cinema “Notte prima degli esami 3.0”. Il film, con la sceneggiatura di Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni, che ne è anche regista, approda nelle sale giovedì 19 marzo. Nel cast spiccano Sabrina Ferilli, Tommaso Cassissa, Gian Marco Tognazzi, Sebastiano Somma e Ditonellapiaga all’esordio da attrice. Completano il quadro dei nuovi arrivi “L’ultima missione: Project Hail Mary” e “Idoli – Fino all’ultima corsa”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come il primo Oscar “Una battaglia dopo l’altra”, “Reminders of Him”, “Arco”, “Jumpers – Un salto tra gli animali”, “Un bel giorno”, “Cime tempestose”, “Hamnet”, “I Peccatori”, “Il bene comune”, “Il testamento di Ann Lee”, “Keeper”, “La Sposa!” e “Rental Family”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0: il rito della maturità al cinema Leggi anche: Notte prima degli esami, il reboot, dal 19 marzo al cinema | TRAILER NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI 3.0 di Tommaso Renzoni (2026) - Trailer Ufficiale Approfondimenti e contenuti su Il week end al cinema arriva Notte... Temi più discussi: Weekend: cosa fare 13 – 14 – 15 marzo 2026; Weekend a Genova e dintorni: Evoè, Ireland Week, Angelo Duro, La notte degli scrittori, Fantasy&Hobby e altro; Il weekend da San Patrizio alla notte degli Oscar; Gli eventi del weekend bresciano tra creatività, gusto e notte degli Oscar. Il week-end al cinema: arriva Notte prima degli esami 3.0Arriva al cinema Notte prima degli esami 3.0. Il film, con la sceneggiatura di Fausto Brizzi e Tommaso Renzoni, che ne è anche regista, approda nelle sale giovedì 19 marzo. Nel cast spiccano Sabrina ... bergamonews.it Notte bianca al Duse per il weekend dell’arte a Bologna: un concerto dedicato al pittore PinelliAnche il Duse partecipa alla notte bianca dell’arte. Non con uno spettacolo, ma con un concerto dedicato al pittore siciliano Pino Pinelli, il cui sipario bianco e rosso è in mostra al teatro di via ... bologna.repubblica.it Lo Zen 2 a ferro e fuoco nella notte, dove le vampe hanno illuminato la notte del quartiere di Palermo. Sassaiole contro forze dell'ordine e vigili del fuoco x.com Ladri nella notte nei locali della Sanfa Calcio. Il presidente Pasquale Ruopolo non ha dubbi: «Sapevano dove cercare» - facebook.com facebook