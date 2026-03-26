Il Vigile | Sordi un altro bel ritratto di italiano pasticcione

Da liberoquotidiano.it 26 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il film “Il Vigile” è stato realizzato nel 1960, diretto da Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi, Sylva Koscina e Vittorio De Sica. La pellicola italiana racconta le vicende di un vigile urbano e mette in scena situazioni comiche e paradossali. La storia si svolge in un contesto urbano e si concentra sulle esperienze del protagonista nel suo ruolo.

IL VIGILE con  Alberto  Sordi, Sylva Koscina e Vittorio De Sica. Regia di  Luigi Zampa. Produzione   Italia  1960.  Durata;  1 ora e 40  minuti LA TRAMA  Otello (Sordi)  è un  vigile  della  stradale  di  manica  larga (evita le multe alle  belle  donne). Rimproverato  e messo in riga  si mette  a fare  il  fiscale.  Cioè  tartassa   chi  non  dovrebbe.Come  il   vendicativo  sindaco della sua città che decide  di rovinarlo. PERCHE' VEDERLO Perché è un  altro  bel ritratto  di  italiano  pasticcione  che  Sordi  schizzava   con mano maestra  negli anni  sessanta. E il  bello  è che  stavolta non  inventa  nulla. Lo spunto lo diede  un  fatto  di cronaca  che  in quello stesso anno aveva  fatto ridere mezza  italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

il vigile sordi un altro bel ritratto di italiano pasticcione
© Liberoquotidiano.it - Il Vigile: Sordi, un altro bel ritratto di italiano pasticcione

Articoli correlati

Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione”Il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Lo Stato italiano acquista il Ritratto di Maffeo Barberini di CaravaggioOggi, nella sede del ministero della Cultura lo Stato italiano ha ufficialmente acquisito il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio.

Arrivano i dollari! Film Completo | Alberto Sordi, Nino Taranto | Commedia all'Italiana Vintage I HD

Video Arrivano i dollari! Film Completo | Alberto Sordi, Nino Taranto | Commedia all'Italiana Vintage I HD

Una selezione di notizie su Il Vigile Sordi un altro bel ritratto...

Temi più discussi: Un Premio da Oscar a 11 eccellenze: Igor Righetti assegna l'Alberto Sordi Family Award 2026-San Marino; Un Premio da Oscar a 11 eccellenze: Igor Righetti porta l’Alberto Sordi Family Award 2026 a San Marino; Pastorale Padana: Bossi contro Cirino Pomicino, o quando l'Italia scoprì il km zero; Alberto Sordi Family Award 2026 a San Marino: Igor Righetti premia 11 eccellenze al Teatro Titano.

il vigile sordi unStasera in Tv: Alberto Sordi ti farà ridere come mai in Il Vigile, capolavoro della commedia italianaStasera le risate sono assicurate con Alberto Sordi in Il Vigile, capolavoro della commedia italiana anni ’60 tra guai, multe e gag irresistibili. badtaste.it

Pizzardoni olimpici. Il vigile romano vigilerà a CortinaChissà che anno sarà stato quando Alberto Sordi ricevette il titolo di vigile per un giorno, Francesco Rutelli, sindaco a quel tempo, lo accolse in piazza della Consolazione per onorarlo donandogli ... huffingtonpost.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.