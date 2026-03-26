Il film “Il Vigile” è stato realizzato nel 1960, diretto da Luigi Zampa e interpretato da Alberto Sordi, Sylva Koscina e Vittorio De Sica. La pellicola italiana racconta le vicende di un vigile urbano e mette in scena situazioni comiche e paradossali. La storia si svolge in un contesto urbano e si concentra sulle esperienze del protagonista nel suo ruolo.

IL VIGILE con Alberto Sordi, Sylva Koscina e Vittorio De Sica. Regia di Luigi Zampa. Produzione Italia 1960. Durata; 1 ora e 40 minuti LA TRAMA Otello (Sordi) è un vigile della stradale di manica larga (evita le multe alle belle donne). Rimproverato e messo in riga si mette a fare il fiscale. Cioè tartassa chi non dovrebbe.Come il vendicativo sindaco della sua città che decide di rovinarlo. PERCHE' VEDERLO Perché è un altro bel ritratto di italiano pasticcione che Sordi schizzava con mano maestra negli anni sessanta. E il bello è che stavolta non inventa nulla. Lo spunto lo diede un fatto di cronaca che in quello stesso anno aveva fatto ridere mezza italia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Il Vigile: Sordi, un altro bel ritratto di italiano pasticcione

Articoli correlati

Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione”Il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot.

Lo Stato italiano acquista il Ritratto di Maffeo Barberini di CaravaggioOggi, nella sede del ministero della Cultura lo Stato italiano ha ufficialmente acquisito il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio.

Arrivano i dollari! Film Completo | Alberto Sordi, Nino Taranto | Commedia all'Italiana Vintage I HD

Una selezione di notizie su Il Vigile Sordi un altro bel ritratto...

Temi più discussi: Un Premio da Oscar a 11 eccellenze: Igor Righetti assegna l'Alberto Sordi Family Award 2026-San Marino; Un Premio da Oscar a 11 eccellenze: Igor Righetti porta l’Alberto Sordi Family Award 2026 a San Marino; Pastorale Padana: Bossi contro Cirino Pomicino, o quando l'Italia scoprì il km zero; Alberto Sordi Family Award 2026 a San Marino: Igor Righetti premia 11 eccellenze al Teatro Titano.

Stasera in Tv: Alberto Sordi ti farà ridere come mai in Il Vigile, capolavoro della commedia italianaStasera le risate sono assicurate con Alberto Sordi in Il Vigile, capolavoro della commedia italiana anni ’60 tra guai, multe e gag irresistibili. badtaste.it

Pizzardoni olimpici. Il vigile romano vigilerà a CortinaChissà che anno sarà stato quando Alberto Sordi ricevette il titolo di vigile per un giorno, Francesco Rutelli, sindaco a quel tempo, lo accolse in piazza della Consolazione per onorarlo donandogli ... huffingtonpost.it

Incidente, muore il vigile urbano Martino Fasulo: aveva 49 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Schira: “Leon #Goretzka chiede un contratto fino al 2029 da 7 milioni+bonus. Il tedesco vorrebbe inoltre anche un bonus da 10 milioni di euro alla firma. Il #Napoli ci sta facendo un pensierino, la #Juventus è vigile, il #Milan è molto interessato, l’ #Inter ci può p x.com