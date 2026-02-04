Milan Ravezzani | Allegri gioca al gatto col topo con Italiano Immenso Rabiot Fofana pasticcione

Fabio Ravezzani ha commentato la partita del Milan contro il Bologna, criticando Allegri per il suo modo di gestire la squadra. Secondo il commentatore, l’allenatore gioca al gatto col topo con Italiano e sembra perdere il controllo nel finale. Immenso Rabiot, che ha fatto la differenza, mentre Fofana si è perso in errori. La partita ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi rossoneri, con molti che non sono soddisfatti delle scelte di Allegri.

Il Milan ha sconfitto il Bologna per 3-0 nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, decisive le reti di Loftus-Cheek, Nkunku e Rabiot. I rossoneri si sono imposti con qualità e personalità, spazzando via la temibile formazione di Vincenzo Italiano. 22 gare consecutive senza perdere e 50 punti in classifica: la squadra di Allegri continua la sua marcia. Come di consueto, al termine della sfida, è arrivato il commento di Fabio Ravezzani, direttore di 'TeleLombardia'. Attraverso un post sul suo profilo X, il giornalista ha detto la sua su Allegri e sulla prestazione di alcuni giocatori del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Ravezzani: “Allegri gioca al gatto col topo con Italiano. Immenso Rabiot, Fofana pasticcione” Approfondimenti su Milan Bologna Torino-Milan, probabili formazioni: chi gioca al posto dell’infortunato Fofana? Allegri … Milan da Fofana servono risposte: parole di Allegri chiare. E con il ritorno di Rabiot … Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milan Bologna Argomenti discussi: Il Napoli vince contro il Milan, Ravezzani: Avete visto chi c'era in panchina con Allegri?; Ravezzani: Capolavoro tattico di Allegri. Immenso Rabiot, sempre meglio De Winter; Ravezzani: Dunque il Milan era a un passo dal chiudere un affare molto oneroso per un calciatore che...; L'ex Bologna Anaclerio: Allegri vede il calcio alla sua maniera, con uno stampo antico. Ravezzani: Capolavoro tattico di Allegri. Immenso Rabiot, sempre meglio De WinterCome di consueto accade al termine delle partite del Milan, anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani si è lasciato andare a un commento sulla ... milannews.it Ravezzani chiaro: Chi non riconosce i meriti di Allegri è in malafedeCome di consueto accade al termine delle partite del Milan, anche il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani si è lasciato andare a un commento sulla ... milannews.it Ravezzani: "Capolavoro tattico di Allegri. Immenso Rabiot, sempre meglio De Winter" x.com #SerieA COMO-MILAN 1-3 Madre mia cavallo pazzo Rabiot che giocatore spaziale. Giocatore immenso, fenomenale. Un extraterrestre!!! Grazie anche a Santo Mike Maignan!!! Tre punti presi in un campo molto complicato, abbiamo sofferto molto ma alla fine - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.