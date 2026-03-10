Lo Stato italiano acquista il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio

Lo Stato italiano ha acquisito ufficialmente il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio presso la sede del Ministero della Cultura. L'operazione è stata conclusa oggi, segnando un passaggio importante per il patrimonio artistico nazionale. L'opera, attribuita al pittore lombardo, ora fa parte delle collezioni pubbliche italiane. La decisione è stata comunicata direttamente dalle autorità competenti.

Oggi, nella sede del ministero della Cultura lo Stato italiano ha ufficialmente acquisito il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio. L'opera apparteneva a una collezione privata. Come ha spiegato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, "Tale acquisizione, insieme a quella, recente, dell'Ecce Homo di Antonello da Messina, si inserisce in un più ampio progetto di rafforzamento del patrimonio culturale nazionale che il ministero della Cultura continuerà a portare avanti nei prossimi mesi". Acquisito dallo Stato il Ritratto di Maffeo Barberini di Caravaggio, per 30 milioni. La trattativa si è conclusa con la cifra di 30 milioni di euro, Si tratta di uno degli investimenti più rilevanti mai sostenuti finora dallo Stato italiano per l'acquisto di un'opera d'arte.