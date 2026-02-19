Milan spunta l’idea Tresoldi per l’attacco | piace il bomber tifoso | CM

Il Milan sta considerando Nicolò Tresoldi come possibile rinforzo per l’attacco, dopo che il suo nome è finito nel mirino dei dirigenti rossoneri. La causa di questa attenzione è la sua crescita impressionante nelle ultime stagioni, che ha attirato l’interesse di vari club italiani. Tresoldi, tifoso del Milan da sempre, ha segnato 12 gol in 25 partite con la sua attuale squadra, attirando così l’attenzione anche dei responsabili del mercato milanista. La società sta valutando un’offerta concreta per portarlo a San Siro.

Spunta una nuova idea per il calciomercato del Milan in vista della prossima stagione con i rossoneri che avrebbero inserito nella lista dei desideri Nicolò Tresoldi. Attaccante italiano, ma con nazionalità tedesca, tanto da aver scelto di giocare con la nazionale under 21 della Germania, la punta del Bruges sta facendo molto bene in questa stagione mettendo a segno ben quattro reti in Champions League. Il Milan pensa a Tresoldi (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono otto le reti in campionato per Tresoldi che sta guadagnando sempre più spazio nella società belga, diventando un perno della squadra e attirando diverse società in ottica futura.