Retroscena Nkunku spunta la verità sull’addio al Milan | CM

Dopo la vittoria sul Bologna, il Milan si gode i tre punti e l’ottima prestazione in campo. Ma nel backstage circolano voci su un retroscena riguardante Nkunku, che potrebbe aver già preso una decisione sul suo futuro. La situazione si fa più chiara e fa discutere i tifosi, mentre la società cerca di mantenere la concentrazione sulla stagione in corso.

Grande momento in casa Milan dopo il successo sul campo del Bologna: intanto spunta un retroscena su Nkunku. Anche contro il Bologna nel posticipo della 23esima giornata di Serie A ha giocato una gara super con il rigore del momentaneo 2-0, ma a gennaio Christopher Nkunku è stato davvero molto vicino all’ addio al Milan. L’attaccante francese classe ’97, ora, sembra essersi calato finalmente nella parte e rappresenta di sicuro un valore aggiunto nella rosa a disposizione di Max Allegri. Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’è, però, un retroscena che riguarda proprio il 28enne originario di Lagny-sur-Marne. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Milan ha detto no e ora la Roma deve cercare un’altra strada.

Milan, retroscena sulla possibile cessione di Nkunku: In due si sono oppostiEmerge un clamoroso retroscena riguardo il possibile addio al Milan di Christopher Nkunku. C'è chi si è opposto alla cessione. spaziomilan.it

Nkunku è rimasto, che intreccio con Mateta: divergenze nel Milan. Furlani e Ibra contro Allegri e TareNkunku poteva lasciare il Milan per fare spazio a Mateta? La rivelazione di Sandro Sabatini sul calciomercato Il calciomercato del Milan non smette mai di regalare colpi di scena, anche quando le trat ... milannews24.com

Sabatini: «Voglio raccontare un piccolo retroscena. Il rendimento dei giocatori dipende anche dalla fiducia degli allenatori, dipende anche da qualche particolare di mercato più o meno raccontato, più o meno nascosto. Ecco, Nkunku era sul mercato per Ibrahi facebook

Prima il commento su #Bologna - #Milan, poi il retroscena di #calciomercato su Christopher #Nkunku: le parole di Sandro #Sabatini x.com