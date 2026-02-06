Retroscena Nkunku spunta la verità sull’addio al Milan | CM

Da calciomercato.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria sul Bologna, il Milan si gode i tre punti e l’ottima prestazione in campo. Ma nel backstage circolano voci su un retroscena riguardante Nkunku, che potrebbe aver già preso una decisione sul suo futuro. La situazione si fa più chiara e fa discutere i tifosi, mentre la società cerca di mantenere la concentrazione sulla stagione in corso.

Grande momento in casa Milan dopo il successo sul campo del Bologna: intanto spunta un retroscena su Nkunku.  Anche contro il Bologna nel posticipo della 23esima giornata di Serie A ha giocato una gara super con il rigore del momentaneo 2-0, ma a gennaio Christopher Nkunku è stato davvero molto vicino all’ addio al Milan. L’attaccante francese classe ’97, ora, sembra essersi calato finalmente nella parte e rappresenta di sicuro un valore aggiunto nella rosa a disposizione di Max Allegri. Allegri (AnsaFoto) – Calciomercato.it C’è, però, un retroscena che riguarda proprio il 28enne originario di Lagny-sur-Marne. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

retroscena nkunku spunta la verit224 sull8217addio al milan cm

© Calciomercato.it - Retroscena Nkunku, spunta la verità sull’addio al Milan | CM

Approfondimenti su Nkunku Milan

Calciomercato Milan, Bartesaghi via? Spunta fuori un retroscena non indifferente sull’esterno rossonero

Nkunku-Roma, no del Milan: salta l’opzione per i giallorossi | CM

Il Milan ha detto no e ora la Roma deve cercare un’altra strada.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Retroscena Nkunku, la Roma ha fatto un ultimo tentativo: la risposta del giocatore; Borussia Dortmund-Inter, spunta il retroscena: tifosi nerazzurri aggrediti nei pressi dello stadio prima della partita; Mateta non convocato dal Crystal Palace, il Milan ci crede. Su Nkunku spunta la Roma.

retroscena nkunku spunta laMilan, retroscena sulla possibile cessione di Nkunku: In due si sono oppostiEmerge un clamoroso retroscena riguardo il possibile addio al Milan di Christopher Nkunku. C'è chi si è opposto alla cessione. spaziomilan.it

Nkunku è rimasto, che intreccio con Mateta: divergenze nel Milan. Furlani e Ibra contro Allegri e TareNkunku poteva lasciare il Milan per fare spazio a Mateta? La rivelazione di Sandro Sabatini sul calciomercato Il calciomercato del Milan non smette mai di regalare colpi di scena, anche quando le trat ... milannews24.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.