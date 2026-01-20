Craxi l’appello di Carbini ai sindaci del Valdarno | Una riflessione condivisa a ventisei anni dalla scomparsa

A distanza di ventisei anni dalla scomparsa di Craxi, il sindaco Carbini ha rivolto un appello ai colleghi del Valdarno, invitandoli a una riflessione condivisa su temi ancora attuali. L’iniziativa mira a mantenere vivo il dibattito pubblico, sottolineando l’importanza di un dialogo collettivo per affrontare le sfide future della regione.

Arezzo, 20 gennaio 2026 – A distanza di ventisei anni, una richiesta torna ad affacciarsi nel dibattito pubblico del Valdarno. È quella avanzata da Francesco Carbini, politico sangiovannese, che ha scelto la forma della lettera aperta per rivolgersi ai sindaci e alle sindache della vallata, chiamandoli a una valutazione che investe direttamente il ruolo e la responsabilità delle istituzioni locali. Nel suo intervento, Carbini richiama una data precisa: il 19 gennaio 2000, giorno della morte di Bettino Craxi, avvenuta lontano dall'Italia, in una terra straniera definita dall'autore come "ospitale".

