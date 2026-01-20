Castiglione rende omaggio a Eleuteri, a cent’anni dalla scomparsa del pilota. Un ricordo che celebra la sua passione, il suo contributo e l’eredità lasciata nel territorio del Trasimeno. Un’occasione per riflettere sulla storia di un uomo che ha condiviso con la comunità il suo amore per i motori e l’avventura.

Il rombo dei motori, la storia che si fa identità e il ricordo di un uomo che ha solcato i cieli lasciando un’impronta indelebile nel territorio del Trasimeno. Sabato Castiglione del Lago si è concentrata sulla figura di Leopoldo Eleuteri, l’asso dell’aviazione italiana a cui è intitolato l’aeroporto comunale, in occasione del centenario della sua scomparsa. L’evento, organizzato dall’ Aero Club Trasimeno insieme alla Sezione "Lupetti" dell’Associazione Arma Aeronautica e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale, ha trasformato la mattinata in un emozionante viaggio nel tempo e nella memoria aeronautica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’omaggio a Eleuteri. Castiglione ricorda il pilota a 100 anni dalla scomparsa

A vent'anni dalla scomparsa, Merate rende omaggio all'ingegner Luigi Zappa, figura fondamentale nella storia della città e sindaco dal 1964 al 1975.

"Rendiamo omaggio a Eleuteri". Manifestazione per i cento anni dalla morte dell'aviatore umbro a cui è intitolato l'aeroporto