Dopo mesi di sofferenza e timori, una ragazza di 16 anni è tornata a frequentare le lezioni presso un istituto superiore in provincia. La studentessa, vittima di un grave episodio familiare avvenuto in un comune del territorio, ha ripreso le attività scolastiche dopo un periodo di assenza. La sua presenza in classe è stata accolta con emozione dagli insegnanti e dai compagni.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo mesi di dolore e di paura, Antonia, la sedicenne scampata alla tragedia familiare di Paupisi, è tornata tra i banchi dell’ Istituto Istruzione Superiore Faicchio Castelvenere. Un rientro atteso con trepidazione da compagni, insegnanti e dall’intera comunità scolastica, che oggi si è stretta attorno a lei in un abbraccio sincero e commosso. L’ingresso di Antonia è stato accolto con applausi, sorrisi e lacrime di gioia: un momento simbolico che segna non solo il ritorno alla normalità, ma anche la forza, la resilienza e la voglia di riprendere la propria vita nonostante tutto. “Bentornata tra noi, Antonia! – scrive la scuola nel suo post – Oggi la nostra scuola torna a sorridere. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Il tuo sorriso è solo l’inizio di qualcosa di bellissimo”: il giorno del ritorno di Antonia a scuola

Articoli correlati

Leggi anche: L’addio ad Alessia: «Grazie per la tua voglia di vivere, il tuo sorriso, il tuo amore»

Il taglio del nastro e i palloncini bianchi: Antonia e quel sorriso che non deve mai spegnersiTempo di lettura: 2 minutiE’ l’immagine che ha fatto il giro del web e ha riempito le pagine dei giornali: il ritorno di Antonia a casa.

Contenuti e approfondimenti su Il tuo sorriso è solo l'inizio di...

Discussioni sull' argomento Paupisi riabbraccia Antonia, il sindaco Coletta: Il suo sorriso oggi è la luce del nostro paese; Antonia Ocone, è tornata a casa l'unica sopravvissuta della strage familiare di Paupisi: il padre uccise la madre e il fratello 15enne; Bentornata a casa Antonia….il messaggio del Sindaco di Paupisi alla giovane salva per miracolo; Ad Antonia, con tutto l’affetto degli autisti di AIRCAMPANIA.

Ad Antonia, con tutto l’affetto degli autisti di AIRCAMPANIAC’è una comunità silenziosa che le vuole bene e che continua a fare il tifo per lei, ogni giorno ... msn.com

Antonia Falcone (@antoniafalcone) on X x.com

la Repubblica. . Si è presentata al seggio Maria Antonia Baggetta, 100 anni (101 il prossimo 6 agosto). Non ha mai saltato un appuntamento elettorale dal 1948. Originaria della Calabria, la prima volta votò proprio a Milano. Abita in zona Lambrate e, accompa - facebook.com facebook