L’addio ad Alessia | Grazie per la tua voglia di vivere il tuo sorriso il tuo amore

A Verdello si sono svolti i funerali di Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto, esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia. Un omaggio alla sua voglia di vivere, al sorriso e all’amore che ha lasciato, nel ricordo di una vita troppo breve ma intensa.

