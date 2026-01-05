L’addio ad Alessia | Grazie per la tua voglia di vivere il tuo sorriso il tuo amore

A Verdello si sono svolti i funerali di Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto, esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia. Un omaggio alla sua voglia di vivere, al sorriso e all’amore che ha lasciato, nel ricordo di una vita troppo breve ma intensa.

I FUNERALI. Commozione e dolore a Verdello per l’ultimo saluto ad Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni colpita da un tumore al cervello. Nella chiesa gremita di parenti, amici e conoscenti anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, che Alessia tifosissima dei nerazzurri, aveva incontrato lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

