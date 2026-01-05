L’addio ad Alessia | Grazie per la tua voglia di vivere il tuo sorriso il tuo amore
A Verdello si sono svolti i funerali di Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni scomparsa dopo aver combattuto contro un tumore al cervello. La comunità si è riunita per l’ultimo saluto, esprimendo dolore e vicinanza alla famiglia. Un omaggio alla sua voglia di vivere, al sorriso e all’amore che ha lasciato, nel ricordo di una vita troppo breve ma intensa.
I FUNERALI. Commozione e dolore a Verdello per l’ultimo saluto ad Alessia Daminelli, la bambina di 9 anni colpita da un tumore al cervello. Nella chiesa gremita di parenti, amici e conoscenti anche Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, che Alessia tifosissima dei nerazzurri, aveva incontrato lo scorso aprile. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Chiara Costanzo, l’addio alla giovane ginnasta: “Porteremo in pedana il tuo sorriso e la tua eleganza. Sei stata una dono prezioso”
Leggi anche: I genitori di Miriam: “Amore, ricorderemo il tuo sorriso. Grazie a tutte le persone che hanno sperato con noi”
Il cielo accoglie la sua piccola guerriera: addio Alessia, portiere col sorriso che amava il calcio. Verdellino in lutto - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
Il sostituto procuratore della Repubblica di Novara Alessia Carrera ha firmato il nulla osta alla cremazione della salma di Dario Cipullo, il sedicenne trovato morto nel canale Cavour. I funerali sono stati fissati quindi per venerdì 2 gennaio alle 14,30. x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.