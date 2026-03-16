Il taglio del nastro e i palloncini bianchi hanno accompagnato il ritorno di Antonia a casa, un momento che ha catturato l’attenzione dei media e degli utenti online. L’immagine che ha fatto il giro del web mostra Antonia sorridente, circondata da amici e familiari, mentre festeggia il suo rientro. La scena è stata condivisa sui social e ripresa da numerose testate giornalistiche, diventando un simbolo di rinascita.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ l’immagine che ha fatto il giro del web e ha riempito le pagine dei giornali: il ritorno di Antonia a casa. L’unica sopravvissuta alla strage di Paupisi, la piccola guerriera che si è aggrappata alla vita nella sera in cui ha perso ogni cosa e tutto non sarebbe mai stato come prima. Ha lottato, lo ha fatto con tenacia e lo ha fatto sorretta dall’amore di un fratello, Mario, che non l’ha mai abbandonata e l’ha accompagnata per mano, di una famiglia che l’ha attesa e di sanitari che l’hanno presa in cura con la speranza di fare il miracolo. E quel miracolo oggi ha avuto la sua realizzazione con la piccola Antonia che ha tagliato un nuovo nastro, un’immagine simbolica tanto forte quanto semplice. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il taglio del nastro e i palloncini bianchi: Antonia e quel sorriso che non deve mai spegnersi

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