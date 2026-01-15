Teatro a Napoli Carmen di Marzo porta in scena Il Cuore Inverso

Il 16 gennaio a Napoli, presso il Palazzo dei Congressi al Molo Angioino, Carmen di Marzo presenta “Il Cuore Inverso” di Nando Vitali, sotto la regia di Paolo Vanacore. Lo spettacolo apre la rassegna Wunder Kammer, dedicata alle vittime del genocidio in Palestina, offrendo un’occasione per riflettere attraverso il teatro e la musica su temi di attualità e memoria.

Roma, 15 gen. (askanews) – Carmen di Marzo porta a Napoli “Il Cuore Inverso” di Nando Vitali. Lo spettacolo, con la regia di Paolo Vanacore, andrà in scena il 16 gennaio all’interno della rassegna di teatro e musica Wunder Kammer – quest’anno dedicata alle vittime del genocidio in Palestina – al Palazzo dei Congressi, Molo Angioino. “Il Cuore Inverso”, che andrà poi in tour in tutta Italia, è un monologo dedicato alla memoria di Iole Mancini, ultima staffetta partigiana deceduta il 2 dicembre 2024 all’età di 104 anni. Su oltre 50.000 donne che in bicicletta hanno avuto ruolo da protagoniste durante la resistenza al nazifascismo, solo 37 sono state riconosciute con medaglie al valore. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

