Domani alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Lobia si terrà il funerale di una bambina che è deceduta dopo un anno di sofferenze. La bambina, conosciuta per il suo sorriso, aveva affrontato vari momenti di fragilità e cure mediche. La cerimonia rappresenta l’ultimo saluto a una vita spezzata troppo presto.

Domani, venerdì 27 marzo a Lobia l’ultimo saluto alla piccola Giada Mengatto, mentre la comunità si stringe attorno ai genitori e al dolore silenzioso di una famiglia che l’ha accompagnata con amore in un cammino breve e difficilissimo. Oggi avrebbe spento la sua prima candelina. Sarà la chiesa parrocchiale di Lobia ad accogliere domani, venerdì 27 marzo, alle 10.30 l’ultimo saluto a Giada Mengatto, la bambina scomparsa nei giorni scorsi dopo una storia fatta di fragilità, cure, speranze e amore senza misura. Attorno ai genitori, Giulia Valeretto e Paolo Mengatto, si è stretta in queste ore un’intera comunità, colpita da una perdita che ha toccato nel profondo familiari, amici e conoscenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il sorriso di Giada si è spento dopo un anno di battaglie

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