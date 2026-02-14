Una vita di battaglie politiche e giudiziarie | si è spento Gino Di Napoli il ricordo del figlio

Gino Di Napoli, noto attivista e politico di Gallipoli, è morto a 75 anni dopo aver combattuto tutta la vita contro ingiustizie e corruzione. La sua lotta più dura risale al 1988, quando rimase gravemente ferito in un attentato mentre denunciava un appalto truccato. Da allora, ha camminato con le stampelle, testimone silenzioso delle sue battaglie. Suo figlio ricorda con affetto le molteplici sfide affrontate dal padre.

Oltre 30 i processi penali subiti e da cui è stato sempre assolto, per tre volte, addirittura, a seguito anche di arresti domiciliari. Sottoposto anche a un processo penale per interruzione di pubblico servizio per avere proposto ricusazioni, strumento processuale consentito dal codice, contro i magistrati che riteneva non coincidenti con quelli precostituiti e in qualità di giudici naturali. “Non ha ricevuto, purtroppo, giustizia terrena per la perdita del suo patrimonio” commenta l’avvocato Roberto Di Napoli, “che resta anomala e impunita”. Di seguito il ricordo della figura del padre e della sua vita vissuta in trincea.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Brigitte Bardot, nota come BB, è scomparsa all'età di 91 anni.

Brigitte Bardot, icona del cinema e della bellezza degli anni '50 e '60, è venuta a mancare all’età di 91 anni.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Giaveno dice addio ad Andrea Bes, una vita di battaglie per i diritti dei diversamente abili; Battaglie - Internazionale; Addio a Antonino Zichichi, fisico e volto dei media; Addio a Pietro Ricchi: una vita spesa per ambiente, uguaglianza e impegno civile.

Una vita di battaglie politiche e giudiziarie: si è spento Gino Di Napoli, il ricordo del figlioL’esistenza travagliata dell’imprenditore gallipolino che dal 1988 camminava con le stampelle in seguito a un attentato avvenuto nel periodo in cui contestava un appalto che sarebbe poi stato riconosc ... lecceprima.it

Giaveno dice addio ad Andrea Bes, una vita di battaglie per i diritti dei diversamente abiliLe uniche barriere che non posso superare sono quelle mentali, aveva scritto nella sua recente autobiografia ... torinotoday.it

Gino Cecchettin: "Quando mia moglie si è malata ho cominciato a farmi delle domande su quello che è il senso della vita" #GinoCecchettin #vita #amore facebook