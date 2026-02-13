Abbadia Lariana in lacrime | si è spento il sorriso di Chiara Migliarese

Chiara Migliarese, residente ad Abbadia Lariana, è morta all’età di 41 anni, lasciando la comunità in ginocchio. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti, che la ricordano come una persona sempre pronta a offrire un sorriso e un aiuto. Chiara, nota per la sua gentilezza, lavorava come insegnante presso la scuola locale e aveva appena partecipato alla festa del paese pochi giorni fa. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo tra chi la conosceva.

La donna, 41 anni, è scomparsa a seguito di una malattia ma non aveva mai perso positività e coraggio. Numerosi sui social i ricordi di amici, colleghi e conoscenti Un grave lutto scuote la comunità di Abbadia Lariana. All'età di 41 anni è infatti venuta a mancare Chiara Migliarese. La donna si è spenta a seguito di una lunga malattia, che aveva minato la sua salute ma non intaccato lo spirito sempre positivo e il coraggio di combattere il male. Ad Abbadia Chiara è cresciuta ha sempre vissuto, e nel paese lariano è molto conosciuta. Per anni aveva lavorato all'ospedale di Lecco e in queste ore sono numerose le testimonianze di affetto ricevute da ex colleghi e colleghe dell'Asst Lecco.

Questa sera lo svincolo di uscita di Abbadia Lariana sulla Statale 36 chiude dalle 23 di giovedì 29 gennaio alle 5 di venerdì 30.

Questa mattina, i carabinieri e i soccorritori sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un corpo trovato lungo i binari ad Abbadia Lariana.

Olimpiadi Milano Cortina, sabotata nella notte la linea ferroviaria Lecco-Tirano ad Abbadia Lariana, collegamento fondamentale verso Bormio e Livigno - facebook.com facebook