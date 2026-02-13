Abbadia Lariana in lacrime | si è spento il sorriso di Chiara Migliarese
Chiara Migliarese, residente ad Abbadia Lariana, è morta all’età di 41 anni, lasciando la comunità in ginocchio. La notizia ha sconvolto amici e conoscenti, che la ricordano come una persona sempre pronta a offrire un sorriso e un aiuto. Chiara, nota per la sua gentilezza, lavorava come insegnante presso la scuola locale e aveva appena partecipato alla festa del paese pochi giorni fa. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un vuoto profondo tra chi la conosceva.
La donna, 41 anni, è scomparsa a seguito di una malattia ma non aveva mai perso positività e coraggio. Numerosi sui social i ricordi di amici, colleghi e conoscenti Un grave lutto scuote la comunità di Abbadia Lariana. All'età di 41 anni è infatti venuta a mancare Chiara Migliarese. La donna si è spenta a seguito di una lunga malattia, che aveva minato la sua salute ma non intaccato lo spirito sempre positivo e il coraggio di combattere il male. Ad Abbadia Chiara è cresciuta ha sempre vissuto, e nel paese lariano è molto conosciuta. Per anni aveva lavorato all'ospedale di Lecco e in queste ore sono numerose le testimonianze di affetto ricevute da ex colleghi e colleghe dell'Asst Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Statale 36, questa sera chiude per una notte lo svincolo di uscita ad Abbadia Lariana
Questa sera lo svincolo di uscita di Abbadia Lariana sulla Statale 36 chiude dalle 23 di giovedì 29 gennaio alle 5 di venerdì 30.
Tragedia sui binari ad Abbadia Lariana: anziano trovato morto lungo la ferrovia
Questa mattina, i carabinieri e i soccorritori sono arrivati sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione di un corpo trovato lungo i binari ad Abbadia Lariana.
Abbadia Lariana in lacrime: si è spento il sorriso di Chiara MigliareseLa donna, 41 anni, è scomparsa a seguito di una malattia ma non aveva mai perso positività e coraggio. Numerosi sui social i ricordi di amici, colleghi e conoscenti ... leccotoday.it
Olimpiadi Milano Cortina, sabotata nella notte la linea ferroviaria Lecco-Tirano ad Abbadia Lariana, collegamento fondamentale verso Bormio e Livigno - facebook.com facebook