A Catania arriva il ' soft clubbing' | Dj set e cappuccino per una domenica che cambia il ritmo della città

A Catania, domenica 8 marzo, nel cortile del Ma Catania, si terrà per la prima volta in Sicilia il “soft clubbing”. L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 16.00 e prevede dj set accompagnati da cappuccini, offrendo un modo diverso di vivere la musica e la socialità in città. L’iniziativa introduce un nuovo format che combina musica e relax in un contesto urbano.

Domenica 8 marzo, dalle 10.30 alle 16.00, nel cortile del Ma Catania, arriva per la prima volta in Sicilia il "soft clubbing", il format che sta rivoluzionando il modo di vivere la musica e la socialità. Si parte con la colazione, si prosegue con il brunch, si balla con un espresso in mano. Si definisce "clubbing consapevole" ed è il nuovo trend che ha già conquistato le principali città europee. Da Berlino, a Londra, New York e Milano, arrivando anche in Sicilia, con la città di Catania a fare da apripista.

