Questione Rsa il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde al Pd

Il sindaco Silvia Chiassai Martini risponde alle critiche del Pd sulla gestione delle Rsa a Arezzo. Nel suo intervento, evidenzia come le problematiche legate alla carenza di posti e ai ritardi nell’erogazione dei voucher regionali siano già note e affrontate dall’amministrazione. La sua dichiarazione sottolinea l’impegno a migliorare i servizi socio-sanitari, rispondendo alle esigenze della comunità e sottolineando la complessità delle sfide in un settore cruciale per la salute dei cittadini.

Arezzo, 13 gennaio 2026 – "Resto sempre più attonita dalla pochezza con cui il PD affronta le gravi criticità che riguardano la sanità e i servizi socio-sanitari in Toscana e nel nostro territorio – dichiara il sindaco Chiassai Martini - Forse i consiglieri non sanno, o fingono di non sapere, che oltre alla carenza di posti in Rsa, con ben 54 persone attualmente in graduatoria, è ormai diventato insostenibile il ritardo cronico nell'erogazione del voucher regionale destinato a chi viene inserito nelle strutture sanitarie. Un contributo importante che dovrebbe sostenere concretamente le famiglie e che invece arriva dopo mesi e mesi di attesa, impedendo loro di usufruire tempestivamente di un diritto e lasciandoli completamente soli nell'occuparsi della non autosufficienza.

