Altro che extension l’acqua di riso fermentata è il segreto millenario per capelli lunghissimi che ha conquistato tutte

L'acqua di riso fermentata, un rimedio naturale con radici antiche, sta tornando alla ribalta come alleato per capelli sani e lunghi. Ricca di nutrienti, questa soluzione favorisce la crescita, dona lucentezza e aumenta il volume, offrendo risultati visibili senza l’uso di prodotti chimici. Un metodo semplice e rispettoso della salute dei capelli, apprezzato da chi desidera un aspetto naturale e curato.

Boccoli che sfidano la gravità, una lucentezza che sembra riflettere i riflettori dello stadio e un volume degno di una vera “Cowboy Queen”. Chi ha ammirato Beyoncé durante il suo Cowboy Carter Tour si è chiesto come sia possibile mantenere una chioma così perfetta tra cambi di look repentini, pioggia londinese e continue decolorazioni. La risposta non risiede nella genetica fortunata e nemmeno nell’abuso di extension, bensì in una strategia mirata che affonda le radici in antichi rituali di bellezza. Visualizza questo post su Instagram Dietro la criniera leonina di Queen B c’è la mano esperta di Neal Farinah, suo hairstylist di fiducia da oltre vent’anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

