Altino Abruzzo | la leggenda di un borgo millenario rifondato da profughi veneti e la sua resilienza nel tempo

Altino, un borgo abruzzese incastonato nella roccia a 345 metri di quota, si rivela una sentinella di pietra che custodisce una storia millenaria e un’identità forgiata tra leggende e tradizioni. Con circa tremila abitanti, questo angolo d’Abruzzo, situato nella provincia di Chieti, offre uno sguardo che, nelle giornate più limpide, può spaziare fino all’orizzonte adriatico, distante una quarantina di chilometri. La sua peculiarità non risiede tanto in monumenti imponenti o attrazioni turistiche eclatanti, quanto nella sua capacità di conservare un’atmosfera sospesa nel tempo, un equilibrio precario e al contempo solido tra architettura medievale e la forza inarrestabile della natura.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Altino Borgo

La Tenaglia Abruzzo Altino Volley inaugura il 2026 con una vittoria importante contro Trasporti Bressan Offanengo, che si è dovuta arrendere in quattro set dopo aver conquistato il primo.

AL VIA LA POOL SALVEZZA AL PALABCC: ALTINO OSPITA IL CLUB ITALIA! Dopo il turno di riposo, la Tenaglia Abruzzo Altino Volley inaugura la propria post season accogliendo al PalaBCC la formazione federale del Club Italia. Comincia così, dalla facebook