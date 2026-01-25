Conobbe suo padre poche ore prima che morisse | così Valentino ha cambiato il destino di una ragazza aiutata in segreto

Mercoledì scorso, tra le numerose persone presenti ai funerali di Valentino Garavani, una giovane donna si è avvicinata chiedendo di incontrare Giancarlo Giammetti, suo ex socio e compagno dello stilista. Conobbe suo padre poche ore prima della sua morte, un incontro che ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. Questa storia svela un momento di intima connessione e di aiuto inaspettato, rimasto nascosto ai più.

Mercoledì scorso, tra le centinaia di persone accorse per l’ultimo saluto a Valentino Garavani, una giovane donna vestita di giallo, con un cappello appariscente, si è fatta avanti chiedendo di poter salutare Giancarlo Giammetti, socio ed ex compagno dello stilista. Si chiama Sarah Silvestri, ha 43 anni, è un avvocato internazionale, ma non è una parente o una collaboratrice storica di Garavani e non è una vip. È la figlia di un uomo che, trent’anni fa, entrò per pochi minuti nell’atelier di Valentino e incredibilmente, ne uscì cambiando per sempre il destino di sua figlia. Un uomo scomparso tragicamente poche ore dopo l’incontro con Valentino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

