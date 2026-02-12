Venerdì sera al teatro della Regina di Cattolica, Alessio Löwenthal porterà sul palco il suo nuovo progetto,

Si chiama "Pianfortissimo" e si annuncia come un grande appuntamento di musica d’autore, quello che vedrà protagonista il talento pesarese Alessio Lowenthal nel ridotto del teatro della Regina di Cattolica, venerdì alle 21. Il pianista interpreterà in questo recital pianistico le musiche di Chopin (Sonata n.2, op.35), Skriabin (Fantasia op.28), Ravél (da Miroirs, Une barque sur l’ocean), Debussy (L’Isle Joyeuse Chiaro di luna) e Rachmaninov (selezione Etudès-Tableaux op.39). Si tratta del terzo concerto della IV stagione "Musica per la Regina 2025 2026". Pianista di grande talento, Alessio si è diplomato con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio “G. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alessio Löwenthal e il "pianofortissimo"

