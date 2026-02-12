Giovane talento al pianoforte | Alessio Löwenthal in concerto a Cattolica con Chopin e Rachmaninov

Venerdì sera a Cattolica il giovane pianista Alessio Löwenthal ha fatto emozionare il pubblico con un concerto dedicato a Chopin e Rachmaninov. Al teatro della Regina, il talento di 24 anni ha suonato con energia e precisione, attirando un pubblico che si è lasciato coinvolgere dalla sua interpretazione. Il concerto si è concluso con applausi calorosi, confermando Löwenthal come una delle promesse più interessanti della musica classica italiana.

Alessio Löwenthal, il "Pianfortissimo" e la Promessa della Musica Classica Italiana. Cattolica (Rimini) – Venerdì sera, alle 21, il ridotto del teatro della Regina ospiterà il giovane talento pianistico Alessio Löwenthal, 24 anni, in un concerto intitolato "Pianfortissimo". L'appuntamento, parte della IV stagione "Musica per la Regina 2025-2026", presenterà un programma impegnativo che spazia da Chopin a Rachmaninov, a testimonianza della versatilità e della maturità artistica di un interprete che si sta rapidamente affermando nel panorama musicale italiano. Una Formazione d'Eccellenza e un Palmarès Imponente.

