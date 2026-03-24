roma la sosta per preparare il rush finale

La squadra di calcio si prepara alla pausa del campionato dopo aver conquistato tre punti nell'ultima partita giocata in casa contro il Lecce. Prima di questa sfida, la squadra aveva ottenuto alcune prestazioni non convincenti e si trova in una posizione di classifica che richiede attenzione. La pausa rappresenta un momento di riflessione in vista delle prossime gare ufficiali.

I giallorossi non arrivano al meglio alla sosta, nonostante l’ultima vittoria casalinga contro il Lecce. Il mese di marzo è stato complicato, ora Gasperini ha due settimane per recuperare pedine importanti e preparare la trasferta milanese contro l’ Inter Mese di marzo disastroso, numeri shock per i giallorossi. Dopo la prima parte di campionato più che positiva, la Roma è arrivata al mese di marzo con molte assenze e poche energie e i risultati ne sono stati testimonianza. E’ stato il mese peggiore in termini di risultati e di numeri per gli uomini di Gasperini. 6 partite giocate, una sola vittoria, 2 pareggi e ben 3 sconfitte. Tra i match... 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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