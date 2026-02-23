Venturino il protetto di De Rossi che ha conquistato Gasperini | la Roma studia il riscatto

Venturino, il giocatore che ha attirato l’attenzione di Gasperini, ha fatto una doppietta durante l’ultima partita, a causa di un infortunio che ha ridotto le scelte offensive della Roma. La squadra sta valutando un riscatto per rafforzare l’attacco, mentre l’allenatore cerca alternative per migliorare le prestazioni in zona gol. La dirigenza sta analizzando i costi e i benefici di questa operazione. La decisione finale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Vista l’emergenza numerica che sta affliggendo il reparto avanzato, Gian Piero Gasperini si sta continuamente ingegnando per individuare soluzioni in grado di aumentare l’efficacia in zona gol della Roma. Tra queste spicca il giovane Lorenzo Venturino, subentrato nella ripresa contro la Cremonese e apparso tra i più brillanti dei giallorossi, dando seguito a un periodo nel quale sta accumulando esperienza e minuti, ricevendo fiducia da parte della guida tecnica. Da oggetto misterioso a valida opzione. Venturino era arrivato nella Capitale dal Genoa a gennaio inoltrato, in un’operazione collegata al passaggio di Tommaso Baldanzi in rossoblu, orchestrata da Beppe Riso, procuratore che i due calciatori condividono. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Malen, l'olandese che ha già conquistato la Roma: la cifra per il riscatto 'Aston VillaDonyell Malen, attaccante olandese, ha attirato l’attenzione della Roma dopo aver giocato in prestito all’Aston Villa.

Genoa, De Rossi saluta Venturino: “Ho chiamato a Roma, gli ho detto di trattarlo bene”Il trasferimento tra Roma e Genoa si è ufficialmente concluso, con Baldanzi che si trasferisce in Liguria e Lorenzo Venturino che si unisce ai giallorossi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Venturino-Zaragoza, i jolly inattesi: la stagione della Roma passa anche da loro.

De Rossi su Venturino: Ho chiamato la Roma e detto che arriva un mio 'protetto'Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa senza però sbilanciarsi sul numero di punti necessari per arrivare alla salvezza: Non sono mai stato bravissimo in queste cose. tuttomercatoweb.com

Roma, ufficiale Venturino: prestito con diritto di riscattoVenturino, esterno offensivo di piede destro, è un prodotto del settore giovanile del Genoa, dove ha svolto l’intera trafila dai sette anni fino al debutto in prima squadra. Ha esordito in gare ... it.blastingnews.com

Genoa, De Rossi: “Baldanzi è un titolare da quando è arrivato. Avrei voluto dare più spazio a Venturino” Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese: l’allenatore rossoblù si è soffermato sulle condizioni dell’ex - facebook.com facebook