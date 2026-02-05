Mattia Insolia | Per anni la rabbia è stata la mia difesa | quando l' ho lasciata andare mi sono chiesto chi fossi Dopo aver odiato il mio corpo e pensato di non meritare l' amore adesso sono in pace
Mattia Insolia racconta di aver usato la rabbia come scudo per anni. Poi, un giorno, ha deciso di lasciarla andare e si è chiesto chi fosse realmente. Ha vissuto momenti difficili, odiando il suo corpo e credendo di non meritare amore. Ora, invece, dice di essere in pace. Nel suo nuovo romanzo,
Nei ringraziamenti del libro scrive: «Grazie, Teo: ti sei caricato di tante cose ma mi hai salvato». In che modo il suo protagonista l'ha salvata? «Un po' come Rosa Parks, anche io amo scrivere e amo aver scritto. Amo scrivere perché l'atto in sé, secondo me, è molto divertente e bello. E amo aver scritto perché a un certo punto, senza che me ne renda conto, è come se mi fossi tolto dalle spalle qualcosa che volevo poggiare da qualche parte. Ho ringraziato Teo così come ho ringraziato tutti i protagonisti dei romanzi che ho scritto per questo motivo: perché mi tolgono un peso dalle spalle». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Piero Chiambretti: «Non ho mai saputo chi fosse mio padre. Ma so chi è stata mia madre: la donna che mi ha lasciato scegliere. Quando ho potuto l'ho fatta licenziare e le ho comprato una casa»
Alessandro Bandini: «L'amore è amore in tutte le sue forme: l'ho scoperto a 22 anni, quando mi sono innamorato di un ragazzo e mio padre mi ha incoraggiato a non reprimere i miei sentimenti»
