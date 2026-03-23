Referendum Lattuca cita la Costituzione col tricolore il Comitato del No | Ha vinto la democrazia

Questa la reazione del Comitato della società civile Forlì-Cesena per il No nel Referendum costituzionale all'esito del risultato dei seggi E' una netta vittoria del No che a Cesena va oltre il 60%, arrivano i primi commenti all'esito del referendum sulla giustizia. “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”: è il post condiviso sui canali social dal sindaco Enzo Lattuca. La citazione dell'articolo 1 della carta costituzionale viene accompagnata da un tricolore che sventola in Municipio. Alta la partecipazione alle urne, a Cesena l'affluenza ha sfiorato il 70%. “Ha vinto la democrazia: i cittadini hanno detto No alla riforma Meloni-Nordio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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