Il retroscena di Rizzoli | Una volta Baggio mi disse una cosa sorprendente
Al podcast "Campus Talks" di Macron, Nicola Rizzoli racconta un curioso retroscena che lo ha visto protagonista insieme a Roberto Baggio durante l'intervallo di un Lazio-Brescia nel 2001. L'ex arbitro svela una frase sorprendente detta nei suoi confronti dal "Divin Codino". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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