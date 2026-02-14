Vieri riavvolge il nastro | 5 maggio? Ci tenevamo forse anche troppo Peruzzi una volta mi disse di chiedere scusa a Lippi

Vieri ricorda il 5 maggio scorso, quando l’attenzione per quella data era diventata troppo intensa, e spiega che Peruzzi gli consigliò di chiedere scusa a Lippi. La sua testimonianza arriva in vista del Derby d’Italia di questa sera, che si preannuncia molto combattuto.

Vieri riavvolge il nastro: «5 maggio? Ci tenevamo forse anche troppo». Le dichiarazioni dell’ex attaccante in vista del Derby d’Italia di questa sera. Cristian Vieri è stato ospite della nuova puntata di Legends Road di Dazn. Di seguito le sue parole in vista della sfida di questa sera tra Inter e Juventus. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO INTER-JUVE – « Inter-Juve è. la partita, è la partita dell’anno. C’è tanta tensione, tanta adrenalina, tutti vogliono giocare. Poi ti dico: quando si gioca a San Siro, San Siro è il posto dove un attaccante può fare gol. San Siro è San Siro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

