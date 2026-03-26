Secondo un’affermazione di un ex presidente, il regime ha già subito un cambiamento, ma questa dichiarazione smentisce le speranze degli iraniani, che da circa 26 giorni sono senza accesso a internet. La situazione riguarda il blocco delle comunicazioni online nel paese, mentre i cittadini cercano di ottenere informazioni attraverso fonti alternative. La privazione di connessione ha coinvolto un vasto numero di persone.

Seicento ore senza internet, migliaia di morti, nessun rifugio antiaereo: gli iraniani resistono sotto le bombe sperando in un'America che li liberi. Ma Trump tratta con il regime, non contro di esso. E si profila lo scenario più temuto: le bombe cadono, e il potere islamico sopravvive legittimato da un accordo Gli iraniani sono senza internet da 26 giorni, con alcune pause, ma secondo i dati di NetBlocks è stata passata la soglia delle 600 ore senza possibilità di comunicare, di avere informazioni, mentre cadono le bombe e nella Teheran che si sente invincibile non ci sono nemmeno i rifugi in cui andare a ripararsi. E’ dalla fine di... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il regime è già cambiato, dice Trump e gela le speranze degli iraniani che sanno che non è vero

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