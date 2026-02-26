Durante il suo discorso più lungo di sempre al Congresso, quasi due ore, un record nella storia degli Stati Uniti, Donald Trump ha dedicato le ultime battute all’Iran. Ha sostenuto che Teheran sta sviluppando missili in grado di colpire l’Europa e, in futuro, anche il territorio americano, promettendo che non permetterà mai alla Repubblica islamica di dotarsi di armi nucleari. Ma cosa c’è di fondato in quell’affermazione? Per rispondere serve guardare a cosa ha costruito l’Iran nel corso degli ultimi decenni. La storia del programma missilistico di Teheran risale alla guerra con l’Iraq di Saddam Hussein, combattuta negli anni Ottanta. Fu allora che l’Iran capì di aver bisogno di una capacità di risposta a distanza, indipendente da altri paesi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

È vero che i missili iraniani possono colpire l'Europa come dice Trump? Quello che sappiamo

Trump: «Gli Usa sono tornati, è l'età dell'oro. Sui dazi decisione infelice della Corte. L'Iran? Ha missili che possono colpire l'Europa e gli Stati Uniti»«Preferisco risolvere la questione con la diplomazia ma una cosa è certa: non permetterò mai all'Iran di avere l'arma nucleare».

Missili Tomahawk nel Golfo Persico: cosa sono e che bersagli possono colpire in IranGli Stati Uniti potrebbero ricorrere ai loro famosi missili Tomahawk per colpire l’Iran nell’ipotesi che i negoziati non portino alla risoluzione...

Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini

Arianna per Kyiv: "Dopo quattro anni di guerra, il vero sconfitto è Putin. Dal 2022 a oggi, l'Europa è più forte. La difesa dell'Ucraina è il primo punto del nostro governo. E' la missione della destra conservatrice". Di Ginevra Leganza - facebook.com facebook

