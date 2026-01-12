Vogliamo la fine del regime e libere elezioni | a Fanpage le voci degli iraniani che protestano nel mondo

Gli iraniani all’estero esprimono il loro sostegno alle proteste nel loro paese, chiedendo la fine del regime e elezioni libere. Pur mantenendo la posizione contro il ritorno alla monarchia, sottolineano l’importanza di un cambiamento democratico e di maggiori libertà. Queste voci rappresentano un desiderio condiviso di riforme e di un futuro più aperto per l’Iran, al di là delle tensioni politiche attuali.

"Questa volta gli iraniani non si arrenderanno, ma non vogliamo che torni la monarchia": così gli iraniani nel mondo sostengono le proteste nel loro Paese contro il regime degli ayatollah.

