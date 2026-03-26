Il programma della squadra Riposo finito oggi si riprende Solomon quasi pronto al rientro

Dopo tre giorni di riposo, la squadra si è ritrovata oggi al Viola Park per gli allenamenti, in vista della trasferta del 4 aprile a Verona. La preparazione prevede particolare attenzione ai dettagli, mentre Solomon è quasi pronto a rientrare in gruppo. La squadra ha ripreso le sessioni di lavoro sotto la guida di Vanoli, con l’obiettivo di arrivare al match senza defezioni.

Ultimati i tre giorni di riposo concessi da Vanoli alla sua squadra, stamani la Fiorentina riprenderà ad allenarsi al Viola Park con l’obiettivo di iniziare a preparare nei minimi dettagli la trasferta del 4 aprile a Verona. Una gara che De Gea e soci contano di vincere per avvicinare sensibilmente la quota salvezza e potersi così preparare nel modo migliore al doppio confronto in Conference col Crystal Palace dei giorni successivi. Per la trasferta del Bentegodi, intanto, il tecnico spera di poter recuperare tre dei quattro elementi che ad oggi risultano infortunati: il lungodegente Lamptey (reduce dall’operazione al crociato di settembre),... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma della squadra. Riposo finito, oggi si riprende. Solomon quasi pronto al rientro Articoli correlati Benevento, riposo finito: oggi parte la mission Team AltamuraDopo due giorni di riposo concessi dal tecnico, il Benevento si ritrova questa mattina all’Antistadio Imbriani per iniziare la preparazione in vista... Fiorentina: Christensen in porta contro il Rakow. Kean a riposo in vista della Cremonese. Anche Solomon in ripresaFIRENZE – Oliver Christensen difenderà la porta della Fiorentina nella partita di giovedì 12 marzo 2026, alle 21, contro il Rakow, gara di andata... Approfondimenti e contenuti su Il programma della squadra Riposo... Temi più discussi: Pisa SC, il programma della squadra; Udinese, tre giorni di riposo dopo il successo a Marassi; Parma, alla ripresa Bernabé ancora a parte; Playoff quinto posto, quarti di finale contro Milano. Falabella: Tutti recuperati, saremo al completo. Domenica speciale al palazzetto: festa del papà col minivolley. CdS – Inter, Lautaro e Mkhitaryan ancora a parte: il programma di Chivu…L'aggiornamento dal centro sportivo nerazzurro alla ripresa degli allenamenti in vista della prossima gara ... msn.com Allenamento Milan, i rossoneri tornano a lavoro dopo il giorno di riposo: il programma in vista del TorinoAllenamento Milan, i rossoneri di Allegri tornano a lavoro dopo il giorno di riposo: ecco il programma in vista del Torino Il calcio sa essere volubile e il Milan ne ha avuto la prova nell’arco di sol ... milannews24.com I dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di presidenti e/o commissari esterni nelle commissioni degli esami di Maturità, trasmettono i modelli ES-E e ES-1 esclusivamente attraverso l’Istanza on line “… x.com La classifica sorride e il turno di riposo è già stato osservato, ma il calendario è duro - facebook.com facebook