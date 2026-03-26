Nel 2019, Eva Grimaldi ha sposato Imma Battaglia. Le due si conoscevano dal 2008, quando l’attrice era legata a un’altra persona. Il primo incontro tra Grimaldi e Battaglia è stato descritto dall’attrice come un momento molto intenso, paragonato a un colpo di fulmine.

Eva Grimaldi ha sposato la moglie Imma Battaglia nel 2019: le due si conoscevano dal 2008, quando all’epoca l’attrice era legata all’ex Fabrizio Ambroso. Oggi l’attrice sarà tra gli ospiti della quarta puntata settimanale de La Volta Buona, in onda dalle 14:05 su Raiuno. Durante la storia con l’imprenditore veronese Fabrizio Ambroso, Eva ed Imma si conoscono una sera al Gay Village di Roma. Sulle pagine di Vanity Fair, l’attrice aveva raccontato: “Ero con il mio ex marito. Ci indicano Imma di spalle con la sua fidanzata di allora. Tutti a dire: “Che bella la fidanzata di Imma Battaglia”. Poi lei si è girata e l’ho vista la prima volta. E ho replicato: “Sarà tanto bella, ma avete visto il viso di Imma? “. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il primo incontro di Eva Grimaldi con la moglie Imma Battaglia: “Mi è entrata nel cuore come un proiettile”

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