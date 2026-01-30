Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno dal 4 all’8 febbraio all’OFF OFF Theatre

Da mercoledì 4 febbraio, al teatro OFFOFF di Roma, parte la nuova settimana di spettacoli con “Anime in Affitto”. Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena questa commedia dal 4 all’8 febbraio. Gli attori si preparano a coinvolgere il pubblico con una storia divertente e semplice, pronta a far sorridere e riflettere. La scena è già pronta in Via Giulia, pronta ad accogliere gli spettatori ogni sera, dal martedì al sabato.

Da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio 2026 Presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00  OFFOFF Theatre  DIREZIONE ARTISTICA  SILVANO SPADA Maximo   Event di  Nicolò Innocenzi presenta Eva Grimaldi  e  Claudio Insegno in Anime in affitto Scritto da  Claudio Insegno  e  Step Minotti La canzone  “L’amore che serve”  è scritta e cantata da  Bungaro Un ringraziamento speciale a  Franco Mannella  e  Monica Ward  per aver prestato le loro voci Musiche  Jacopo Fiastri  – Aiuto Regia  Step Minotti Regia  Claudio Insegno E se in Paradiso ci fosse data una seconda possibilità? Eva Grimaldi e Claudio Insegno sono amanti a giudizio al cospetto di Dio, nella nuova commedia in scena all’OFFOFF Theatre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

