Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno dal 4 all’8 febbraio all’OFF OFF Theatre

Da mercoledì 4 febbraio, al teatro OFFOFF di Roma, parte la nuova settimana di spettacoli con “Anime in Affitto”. Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena questa commedia dal 4 all’8 febbraio. Gli attori si preparano a coinvolgere il pubblico con una storia divertente e semplice, pronta a far sorridere e riflettere. La scena è già pronta in Via Giulia, pronta ad accogliere gli spettatori ogni sera, dal martedì al sabato.

Da mercoledì 4 a domenica 8 febbraio 2026 Presso OFFOFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFFOFF Theatre DIREZIONE ARTISTICA SILVANO SPADA Maximo Event di Nicolò Innocenzi presenta Eva Grimaldi e Claudio Insegno in Anime in affitto Scritto da Claudio Insegno e Step Minotti La canzone “L’amore che serve” è scritta e cantata da Bungaro Un ringraziamento speciale a Franco Mannella e Monica Ward per aver prestato le loro voci Musiche Jacopo Fiastri – Aiuto Regia Step Minotti Regia Claudio Insegno E se in Paradiso ci fosse data una seconda possibilità? Eva Grimaldi e Claudio Insegno sono amanti a giudizio al cospetto di Dio, nella nuova commedia in scena all’OFFOFF Theatre. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena "Anime in Affitto" all'OFFOFF Theatre.

