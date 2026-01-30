Dal 4 febbraio all’OFFOFF Theatre, Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena

Un cast d'eccezione che promette emozioni, riflessioni e tanto divertimento. La brillante commedia esplora con ironia e profondità l'amore, il destino e le seconde possibilità della vita Un cast d’eccezione dal 4 all’8 febbraio all’OFFOFF Theatre. Eva Grimaldi e Claudio Insegno porteranno in scena Anime in affitto, la brillante commedia scritta dallo stesso Insegno, che ne cura anche la regia, e Step Minotti. Grande attesa per lo spettacolo che esplora con ironia e profondità l’amore, il destino e le seconde possibilità della vita. Dopo la tappa romana continuerà la sua tournée in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Anime in affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno dal 4 febbraio all’OFF/OFF Theatre

Approfondimenti su Eva Grimaldi Claudio Insegno

Da mercoledì 4 febbraio, al teatro OFFOFF di Roma, parte la nuova settimana di spettacoli con “Anime in Affitto”.

Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena “Anime in Affitto” all'OFFOFF Theatre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Eva Grimaldi Claudio Insegno

Argomenti discussi: Larino. Al Risorgimento Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno; Eva Grimaldi al Teatro Italia Borgaro: spettacolo Anime in Affitto; Tutela del patrimonio artistico a Tg2 Italia Europa; Larino. Successo per la prima della nuova stagione teatrale al Risorgimento: Eva Grimaldi e Claudio Insegno portano in scena 'Anime in Affitto'.

Anime in Affitto con Eva Grimaldi e Claudio Insegno dal 4 all’8 febbraio all’OFF/OFF Theatre fotoDa mercoledì 4 a domenica 8 febbraio 2026 Presso OFF/OFF Theatre, in Via Giulia, 20 – Roma Dal martedì al sabato h. 21.00 – domenica h. 17.00 OFF/OFF ... romadailynews.it

Anime in affitto, Eva Grimaldi e Claudio Insegno all'OFF/OFF TheatreEva Grimaldi e Claudio Insegno, da martedì 4 febbraio, porteranno in scena Anime in Affitto. La commedia, all'OFF/OFF Theatre fino a domenica 8 febbraio, indaga le seconde possibilità della vita, il ... romatoday.it

"Anime in affitto", Eva Grimaldi e Claudio Insegno all'OFF/OFF Theatre ift.tt/iKAj9DU x.com

Eva Grimaldi e Claudio Insegno stanno per salire sul palco dell’OFF/OFF Theatre! Dal 4 all’8 febbraio arriva “Anime in Affitto”: una commedia brillante che fa sorridere, ma colpisce dritto al cuore. Seconde possibilità, destino, amore… e quelle svolte della vita c facebook