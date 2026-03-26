Il presidente Peracchini riveda in autotutela le autorizzazioni
Il vicesindaco di Arcola, rappresentante del centrosinistra in consiglio provinciale, ha più volte sottolineato la necessità di spostare un impianto attraverso interventi ufficiali. Recentemente, si è appreso che il presidente della regione dovrebbe riesaminare le autorizzazioni in autotutela, secondo quanto richiesto dalle autorità locali. La questione riguarda principalmente le decisioni amministrative relative alla posizione dell’impianto e alle relative autorizzazioni.
Della necessità di spostare l’impianto si è più volte fatto portavoce, in consiglio provinciale, Gianluca Tinfena, vicesindaco di Arcola, a nome del centrosinistra di cui è capogruppo nell’assise di via Veneto. Grazie a una mozione presentata dal gruppo di minoranza, nel dicembre 2025, il tema è tornato con decisione nell’agenda politica. "Non è più ammissibile limitarsi a dire che i controlli di Arpal e Asl non evidenziano dati allarmanti – sottolinea oggi Tinfena –: l’allarme c’è ed è sotto gli occhi di tutti". Nelle ore precedenti all’incendio, il gruppo di centrosinistra in Provincia aveva presentato un ordine del giorno urgente per... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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