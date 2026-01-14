Stato di agitazione nei supermercati Rossetto sindacati in pressing | L' azienda riveda le posizioni assunte

Il personale dei supermercati Rossetto continua lo stato di agitazione, avviato a dicembre su richiesta delle rappresentanze sindacali. La protesta nasce dal bisogno di dialogo e confronto con l'azienda, che è invitata a rivedere le proprie posizioni. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa e garantire condizioni di lavoro adeguate per tutti i dipendenti.

