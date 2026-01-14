Stato di agitazione nei supermercati Rossetto sindacati in pressing | L' azienda riveda le posizioni assunte
Il personale dei supermercati Rossetto continua lo stato di agitazione, avviato a dicembre su richiesta delle rappresentanze sindacali. La protesta nasce dal bisogno di dialogo e confronto con l'azienda, che è invitata a rivedere le proprie posizioni. La situazione resta sotto osservazione, con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa e garantire condizioni di lavoro adeguate per tutti i dipendenti.
Prosegue lo stato di agitazione del personale dei supermercati Rossetto, proclamato a dicembre dopo il coordinamento nazionale unitario con le strutture territoriali e le rappresentanze sindacali del gruppo. La mobilitazione coinvolge tutti i dipendenti e prevede la sospensione immediata di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: Darsena Toscana, incontro tra sindacati e azienda. Cgil: "Prosegue lo stato di agitazione, nessun blocco del terminal"
Leggi anche: Musei nazionali, personale al limite: sindacati verso lo stato di agitazione
“Sono in uno stato costante di agitazione e ansia”. Poteva essere evitato. E fa ancora più male facebook
“Sono in uno stato costante di agitazione e ansia”. Poteva essere evitato. E fa ancora più male Famiglia nel bosco, le ultime indiscrezioni sono inquietanti x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.