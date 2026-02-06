E’ morto Cesare Ruperto il presidente emerito della Consulta aveva 100 anni

È morto Cesare Ruperto, ex presidente emerito della Corte costituzionale. Aveva 100 anni. La notizia è stata diffusa oggi, lasciando un vuoto nel mondo della giustizia italiana. Ruperto, che aveva ricoperto ruoli di grande rilievo, si è spento a Roma. La sua morte segna la fine di una lunga carriera dedicata al diritto e alla giurisprudenza.

(Adnkronos) – L'ex magistrato e giurista Cesare Ruperto, presidente emerito della Corte costituzionale, è morto a Roma all'età di 100 anni. Nato a Filadelfia (Vibo Valentia) il 28 maggio 1925, Ruperto ha concluso la carriera di magistrato come presidente di sezione della Corte di Cassazione. Fu eletto giudice della Corte costituzionale dalla Suprema Corte il.

