Referendum il procuratore generale Policastro al governo | Basta con la delegittimazione e le campagne denigratorie contro i magistrati

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, il procuratore generale Policastro non ha fatto sconti al governo. Ha chiesto di smettere di attaccare i magistrati con campagne denigratorie e delegittimazioni. La tensione tra magistratura e politica si fa sentire, e il clima resta teso.

All'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte d'Appello di Napoli, il confronto tra magistratura ed esecutivo entra immediatamente nel vivo. In prima fila siede il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che nel suo intervento evoca lo storico Alessandro Barbero e invita i magistrati a " non demonizzare chi sostiene tesi opposte alle proprie, con slogan che perfino i social network, non sospettabili di vicinanza al governo, qualificano come fake e in qualche caso sono arrivati a rimuovere". Un monito accompagnato da una non convincente rassicurazione politica: "Se viene confermato il disegno di legge, non sarà l'Apocalisse".

